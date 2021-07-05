Губернатор Краснодарского края поручил подготовиться к эвакуации людей

Краснодар, 5 июля. Подготовку к эвакуации людей из мест подтопления будут осуществлять в Краснодарском крае.

Поручение поступило от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также в регионе будут подготовлены пункты для временного размещения эвакуированных жителей, сообщили в пресс-центре Администрации Краснодарского края.

Ситуацию с подтоплением помещений в подвале и первого этажа Городской больницы №3 в Хосте Краснодарского края контролируют спасатели, сообщалось ранее. На месте работают службы спасения и пожарная охрана.