Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова

Москва, 5 июля. Руководство Минобороны РФ и ветераны российских войск почтили память маршала Советского Союза Виктора Куликова.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства говорится, что в годовщину столетия Куликова руководящий состав министерства, представители Совфеда РФ и ветераны возложили венки и цветы к месту его захоронения на Новодевичьем кладбище.

«Глубокие военные знания и высокие личностные качества позволили Виктору Георгиевичу с честью решать поставленные руководством задачи на различных командных должностях», — заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

По его словам, Куликов внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, а также строительство и развитие российских войск.

«Память о маршале Советского Союза Викторе Георгиевиче Куликове навсегда останется в наших сердцах», — отметил он.

Виктор Куликов родился 5 июля 1921 года в Орловской области. С 1941 и до конца Великой Отечественной войны занимал командные должности в танковых частях на различных фронтах. В 1992 году занял пост советника Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ. Скончался в Москве 28 мая 2013 года на 92-м году жизни.