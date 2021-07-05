Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 16:41
16:40
Спорт
Нетолерантный Азербайджан: у датского болельщика отобрали ЛГБТ-флаг в Баку
16:40
Происшествия
Четвертого подозреваемого в избиении экоактивиста под Тамбовом задержали
16:39
Общество
Уникальных насекомых обнаружили на старом кладбище в Туле
16:35
Экономика
ЦБ рассмотрит инициативу по предоставлению льготных ссуд самозанятым россиянам
16:33
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
16:32
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
16:32
Политика
Поставивший на вражду с Россией Лондон заплатит за нарушение красных линий Путина
16:29
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
16:26
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
16:23
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
Все новости

Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:22
Армия
Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова
фото от Министерства обороны Российской Федерации

Москва, 5 июля. Руководство Минобороны РФ и ветераны российских войск почтили память маршала Советского Союза Виктора Куликова.

В сообщении пресс-службы оборонного ведомства говорится, что в годовщину столетия Куликова руководящий состав министерства, представители Совфеда РФ и ветераны возложили венки и цветы к месту его захоронения на Новодевичьем кладбище.

«Глубокие военные знания и высокие личностные качества позволили Виктору Георгиевичу с честью решать поставленные руководством задачи на различных командных должностях», — заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

По его словам, Куликов внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, а также строительство и развитие российских войск.

«Память о маршале Советского Союза Викторе Георгиевиче Куликове навсегда останется в наших сердцах», — отметил он.

Виктор Куликов родился 5 июля 1921 года в Орловской области. С 1941 и до конца Великой Отечественной войны занимал командные должности в танковых частях на различных фронтах. В 1992 году занял пост советника Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ. Скончался в Москве 28 мая 2013 года на 92-м году жизни.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова
минобороны рф годовщина столетие маршал СССР
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru