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Кубинский посол посетил российский МИД из-за ситуации с туристами

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:39
Политика
Кубинский посол посетил российский МИД из-за ситуации с туристами
Global Look Press  /  E]Joaquin Hernandez/Xinhua

Москва, 5 июля. Куба примет все необходимые меры для решения ситуации с российскими туристами в городе Варадеро. Об этом сообщил посол страны во время визита в МИД РФ.

Кубинский дипломат в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья недавно посетил здание МИД. Во время беседы с представителями ведомства он заверил, что права российских туристов будут соблюдены. Таким образом он прокомментировал ситуацию с отдыхающими в городе Варадеро. Там 89 граждан РФ находятся на карантине. Они ждут результатов повторного ПЦР-теста.

«Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых российскими туристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов», — отметили в МИД.

Также посол сообщил, что россияне не жалуются на действия санитарных служб и не отменяют поездки на Кубу. Однако эта ситуация может снизить спрос на путевки.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

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