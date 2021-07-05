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На Ямал доставили почти 17 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Общество
На Ямал доставили почти 17 тысяч доз вакцины «Спутник V»
pixabay.com

Салехард, 5 июля. Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили на Ямал. В регион привезли около 17 тыс. доз препарата.

Наиболее крупные партии доставили в Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым. В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается значительное усиление спроса на вакцины от коронавируса. В регион было направлено почти 17 тыс. комплектов препарата. После поступления вакцины в медицинские учреждения населенных пунктов на прививку смогут прийти все те, кто записался в листы ожиданий, передает «Ямал-Регион».

На данный момент на Ямале функционируют 75 прививочных пунктов. Вакцинацию прошли почти 90 тыс. жителей региона, а первый компонент получили почти 115 тыс. человек.

Вакцинация «Спутником V» не оказывает влияния на репродуктивную функцию, сообщалось ранее. Отсутствие негативного воздействия на репродуктивное здоровье было доказано в ходе клинических исследований препарата.

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вакцина коронавирус Спутник V
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