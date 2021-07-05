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В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации. События дня

Видео
В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации. События дня
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Киев намерен требовать компенсаций после запуска «СП-2»

Неугомонный Киев намерен требовать компенсаций после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции.
«Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Первый принцип — безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе — это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов», — подчеркнул Кулеба.
Президент Украины все еще тешит себя надеждой остановить амбициозный российский энергопроект. Владимир Зеленский призвал Евросоюз бойкотировать строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам главы Незалежной, необходимо привлечь как можно больше стран для противодействия реализации Nord Stream 2.

Противники ЛГБТ сорвали «Марш достоинства» в Тбилиси

В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации. События дня
wikipedia.org  / Ludovic Bertron

В Тбилиси пришлось отменить так называемый «Марш достоинства» из-за протестов противников ЛГБТ-движения. С утра представители традиционных взглядов перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы, а затем сняли радужный флаг с одного из офисов НПО «Тбилиси прайд» и разорвали его в клочья. Кроме того, возмущенные активисты несколько раз закидывали журналистов палками и бутылками. В именующих себя либеральными странах июнь проходит под знаменами сторонников секс-меньшинств, однако организаторы гей-парада в Тбилиси решили продолжить праздник и в следующем летнем месяце. 2 июля полиция задержала по меньшей мере 23 человека, протестовавших против закрытого показа документального фильма о борьбе за права ЛГБТ в Грузии. Запланированный на 5 июля «Марш достоинства» тоже провалился.

В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации

В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации. События дня
Pr Scr Ruptly  / Ruptly.tv

В Гостином дворе российской столицы открыли новый центр вакцинации — самый большой в Москве и один из крупнейших в Европе. Он способен принимать до 50 человек одновременно. Сделать прививку здесь смогут до шести тысяч посетителей в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На сегодняшний день, по словам градоначальника, первым компонентом привиты уже три миллиона москвичей. Количество пунктов вакцинации в столице превысило 300. В Москве полным ходом идет и пилотная прививочная кампания мигрантов от COVID-19 «Спутником Лайт». За «порцией иммунитета» работающие иностранцы отправляются в пункт вакцинации, расположенный в здании Многофункционального миграционного центра в Сахарово. 

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