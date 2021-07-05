В Москве открыли крупнейший в Европе центр вакцинации. События дня

Киев намерен требовать компенсаций после запуска «СП-2» Неугомонный Киев намерен требовать компенсаций после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции. «Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Первый принцип — безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе — это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов», — подчеркнул Кулеба. Президент Украины все еще тешит себя надеждой остановить амбициозный российский энергопроект. Владимир Зеленский призвал Евросоюз бойкотировать строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам главы Незалежной, необходимо привлечь как можно больше стран для противодействия реализации Nord Stream 2.

Противники ЛГБТ сорвали «Марш достоинства» в Тбилиси wikipedia.org / Ludovic Bertron В Тбилиси пришлось отменить так называемый «Марш достоинства» из-за протестов противников ЛГБТ-движения. С утра представители традиционных взглядов перекрыли проспект Руставели в центре грузинской столицы, а затем сняли радужный флаг с одного из офисов НПО «Тбилиси прайд» и разорвали его в клочья. Кроме того, возмущенные активисты несколько раз закидывали журналистов палками и бутылками. В именующих себя либеральными странах июнь проходит под знаменами сторонников секс-меньшинств, однако организаторы гей-парада в Тбилиси решили продолжить праздник и в следующем летнем месяце. 2 июля полиция задержала по меньшей мере 23 человека, протестовавших против закрытого показа документального фильма о борьбе за права ЛГБТ в Грузии. Запланированный на 5 июля «Марш достоинства» тоже провалился.