В Анапе устанавливают обстоятельства гибели ребенка и двоих мужчин в море

Анапа, 5 июля. Следователи-криминалисты приступили к работе на месте гибели троих россиян в Черном море. Эксперты устанавливают все обстоятельства гибели двух взрослых и одного ребенка в Анапе.

Выяснилось, что несовершеннолетним погибшим оказался 12-летний мальчик, который зашел в море и был сбит с ног волной. Ребенок не смог самостоятельно выбраться, тогда ему на помощь бросились 36-летний отец и его друг. И мальчик, и двое взрослых мужчин утонули, сообщает региональный следственный отдел по городу Анапе.

Помочь утопающим выбраться из воды пытался еще один отдыхающий, судьба которого до сих пор неизвестна. Сотрудники спасательной службы продолжают поиски 47-летнего мужчины в акватории Черного моря. По факту трагедии была начата доследственная проверка. После ее окончания будет принято процессуальное решение в связи с гибелью по меньшей мере трех человек.