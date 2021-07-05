Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 16:41
16:40
Спорт
Нетолерантный Азербайджан: у датского болельщика отобрали ЛГБТ-флаг в Баку
16:40
Происшествия
Четвертого подозреваемого в избиении экоактивиста под Тамбовом задержали
16:39
Общество
Уникальных насекомых обнаружили на старом кладбище в Туле
16:35
Экономика
ЦБ рассмотрит инициативу по предоставлению льготных ссуд самозанятым россиянам
16:33
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
16:32
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
16:32
Политика
Поставивший на вражду с Россией Лондон заплатит за нарушение красных линий Путина
16:29
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
16:26
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
16:23
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
Все новости

В Анапе устанавливают обстоятельства гибели ребенка и двоих мужчин в море

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:24
Происшествия
В Анапе устанавливают обстоятельства гибели ребенка и двоих мужчин в море
pixabay.com  /  22563

Анапа, 5 июля. Следователи-криминалисты приступили к работе на месте гибели троих россиян в Черном море. Эксперты устанавливают все обстоятельства гибели двух взрослых и одного ребенка в Анапе.

Выяснилось, что несовершеннолетним погибшим оказался 12-летний мальчик, который зашел в море и был сбит с ног волной. Ребенок не смог самостоятельно выбраться, тогда ему на помощь бросились 36-летний отец и его друг. И мальчик, и двое взрослых мужчин утонули, сообщает региональный следственный отдел по городу Анапе.

Помочь утопающим выбраться из воды пытался еще один отдыхающий, судьба которого до сих пор неизвестна. Сотрудники спасательной службы продолжают поиски 47-летнего мужчины в акватории Черного моря. По факту трагедии была начата доследственная проверка. После ее окончания будет принято процессуальное решение в связи с гибелью по меньшей мере трех человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Анапе устанавливают обстоятельства гибели ребенка и двоих мужчин в море
дети черное море гибель краснодарский край анапа утопление взрослые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru