Генпрокуратура контролирует мероприятия по ликвидации последствий ливней на Кубани

Краснодар, 5 июля. Прокуратура региона организовала надзорное сопровождение всех мероприятий по ликвидации последствий непогоды в крае.

Соответствующее распоряжение сотрудники регионального отделения получили от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В поручении уделялось особое внимание вопросам оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры.

Сильный ветер и ливни обрушились на пляжи в Сочи. Из-за разгулявшейся стихии на места отдыха вынесло крупный мусор. В настоящее время арендаторы пляжей занимаются уборкой территории. Купание в районах, которые пострадали от непогоды, запрещено.