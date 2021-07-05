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Генпрокуратура контролирует мероприятия по ликвидации последствий ливней на Кубани

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:20
Происшествия
Генпрокуратура контролирует мероприятия по ликвидации последствий ливней на Кубани
Невские Новости

Краснодар, 5 июля. Прокуратура региона организовала надзорное сопровождение всех мероприятий по ликвидации последствий непогоды в крае.

Соответствующее распоряжение сотрудники регионального отделения получили от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В поручении уделялось особое внимание вопросам оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры.

Сильный ветер и ливни обрушились на пляжи в Сочи. Из-за разгулявшейся стихии на места отдыха вынесло крупный мусор. В настоящее время арендаторы пляжей занимаются уборкой территории. Купание в районах, которые пострадали от непогоды, запрещено.

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генпрокуратура краснодарский край ливни ликвидация последствия надзор
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