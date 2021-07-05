Российский прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года

Москва, 5 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил от соревнований на четыре года чемпиона мира 2018 года в прыжках в высоту Данила Лысенко.

Пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщила, что россиянин Данил Лысенко получил четырехлетнюю дисквалификацию за фальсификацию антидопинговых документов. Спортсмен был отстранен от соревнований в 2018 году.

В AIU отмечали, что инициатором подделки документов спортсмена был его тренер Евгений Загорулько. Лысенко, являющийся чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении, сможет выступать на турнирах с 4 августа 2022 года.

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