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Борисов анонсировал совещание по авиационной тематике с участием Путина на МАКС-2021

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:18
Политика
Борисов анонсировал совещание по авиационной тематике с участием Путина на МАКС-2021
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 5 июля. Российский лидер Владимир Путин примет участие в совещании по авиационной тематике в рамках МАКС-2021, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, «серьезное совещание» с президентом РФ запланировано на 20 июля. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что Ростех в ходе мероприятия представит турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114-300, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и множество других новинок. Участники авиасалона обсудят будущее авиации России, технологические союзы, международную кооперацию и ряд других важных тем.

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Все новости / Политика / Борисов анонсировал совещание по авиационной тематике с участием Путина на МАКС-2021
путин совещание авиасалон
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