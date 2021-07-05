Борисов анонсировал совещание по авиационной тематике с участием Путина на МАКС-2021

Москва, 5 июля. Российский лидер Владимир Путин примет участие в совещании по авиационной тематике в рамках МАКС-2021, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, «серьезное совещание» с президентом РФ запланировано на 20 июля. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что Ростех в ходе мероприятия представит турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114-300, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и множество других новинок. Участники авиасалона обсудят будущее авиации России, технологические союзы, международную кооперацию и ряд других важных тем.