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Актриса, сыгравшая Джинни Уизли в «Гарри Поттере», не хочет продолжения истории
Шоу-бизнес
Актриса, сыгравшая Джинни Уизли в «Гарри Поттере», не хочет продолжения истории
Global Look Press  /  Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com

Лондон, 5 июля. Британская актриса Бонни Райт, наиболее известная по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, неожиданно заявила, что хотела бы, чтобы франшизу оставили в неизменном виде. Об этом пишет Screen Rant.

Девочка впервые появилась на экране в роли Джинни в первом фильме по роману Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

Позднее она появлялась в каждой из картин и в конце истории стала супругой Гарри Поттера.

Во время посещения обновленной экспозиции фильма на студии Warner Brothers актриса пообщалась с журналистами, с теплотой вспомнила о съемках многосерийного фильма и рассказала, что думает о будущем франшизы.

«Я надеюсь, что они оставят все, как было. Я думаю, что это — как капсула времени, и если вы откроете ее, то все изменится, и все будет уже не то… Конечно, я скучаю по роли Джинни, но мне всегда нравилась идея, что все уместилось в те семь лет в Хогвартсе», — рассказала Райт о возможности возобновления съемок.

При этом, по мнению Райт, в случае воссоединения всех героев на экране событие станет для нее радостным, несмотря на то, что придумают продюсеры.

Ранее о необратимости продолжения франшизы сообщали исполнители ролей Гарри Поттера и Драко Малфоя Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон. Последний также сообщил, что соскучился по роли злодея Малфоя.

Известно и о сериале, события которого также происходят во вселенной Гарри Поттера, — сейчас он находится на стадии разработки силами команды HBO Max.

Ранее сообщалось, что актер Гарри Меллинг, сыгравший в Гарри Поттере Дадли Дурсля, исполнит роль писателя Эдгара По в новом детективном сериале.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса, сыгравшая Джинни Уизли в «Гарри Поттере», не хочет продолжения истории
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