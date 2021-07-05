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Мишустин выразил соболезнования родным и близким покойного Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:20
Общество
Мишустин выразил соболезнования родным и близким покойного Владимира Меньшова
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал смерть великого кинодеятеля Владимира Меньшова. Политик выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Глава российского правительства назвал оскароносного ариста человеком редчайшего таланта и невероятного обаяния. Мишустин подчеркнул, что без вклада Меньшова сложно было бы представить искусство.

«Он вписал множество страниц в историю отечественного и мирового кинематографа. Уникальность, непохожесть и оригинальность Владимира Валентиновича проявились в актерском и режиссерском мастерстве», — сообщается на официальном сайте Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что режиссер благодаря своему таланту умело превращал сценарии в пронзительные и эмоциональные ленты, воплощая на экране мечты и надежды зрителей. Он подчеркнул, что вся страна любила и любит фильмы, которые были созданы благодаря таланту Меньшова.

О смерти великого режиссера и актера киноконцерн «Мосфильм» сообщил 5 июля. Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.

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