Мишустин выразил соболезнования родным и близким покойного Владимира Меньшова

Москва, 5 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал смерть великого кинодеятеля Владимира Меньшова. Политик выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Глава российского правительства назвал оскароносного ариста человеком редчайшего таланта и невероятного обаяния. Мишустин подчеркнул, что без вклада Меньшова сложно было бы представить искусство.

«Он вписал множество страниц в историю отечественного и мирового кинематографа. Уникальность, непохожесть и оригинальность Владимира Валентиновича проявились в актерском и режиссерском мастерстве», — сообщается на официальном сайте Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что режиссер благодаря своему таланту умело превращал сценарии в пронзительные и эмоциональные ленты, воплощая на экране мечты и надежды зрителей. Он подчеркнул, что вся страна любила и любит фильмы, которые были созданы благодаря таланту Меньшова.

О смерти великого режиссера и актера киноконцерн «Мосфильм» сообщил 5 июля. Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.