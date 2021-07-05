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Елена Драпеко о Владимире Меньшове: Мы узнавали себя в героях его фильмов
Общество
Елена Драпеко о Владимире Меньшове: Мы узнавали себя в героях его фильмов
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН вспоминает о режиссере, Народном артисте РСФСР Владимире Меньшове, который скончался на 82-м году жизни.

Владимир Меньшов был замечательным актером
кадр из фильма «Счастливый Кукушкин»  / 

Мы узнавали себя в героях его фильмов. Колонка Елены Драпеко

Трагическое известие — скончался корифей нашего кино — замечательный режиссер и актер Владимир Валентинович Меньшов. Мне довелось сниматься в фильмах, в которых он играл, хотя так сложилось, что непосредственно на съемочной площадке мы не встречались.

Владимир Валентинович навсегда вошел в историю советского, российского кинематографа. Каждый его фильм, хотя их было немного, становился явлением. Картина «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара», получила широкое международное признание — ее смотрели во всем мире. Замечательный фильм «Любовь и голуби», в полном смысле слова народная комедия «Ширли-мырли»…

Меньшов был не только великим режиссером, но и замечательным актером, например, его хорошо помнят по фильму [Сергея Урсуляка] «Ликвидация», в котором он совершенно удивительно сыграл маршала Георгия Жукова. Помнят Меньшова-актера и по другим картинам.

Елена Драпеко о Владимире Меньшове: Мы узнавали себя в героях его фильмов
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda

Смерть Владимира Валентиновича — огромная утрата еще и потому, что он был замечательным организатором российского кино, членом правления «Мосфильма», Союза кинематографистов РФ. Он славился аналитическим умом, у него всегда была понятная позиция по многим спорным вопросам развития нашего киноискусства.

Но главное — все его работы рассказывали не о переживаниях творца, а о нас самих: людях, которые жили вокруг него. Мы узнавали себя в его персонажах, в героях его фильмов. Он говорил с нами честно и по-доброму.

Это огромная утрата и для нашей партии «Справедливая Россия — За правду» (Меньшов был в федеральном списке партии на выборах в Госдуму, вместо него никого вводить не будут. — Прим. ФАН). Владимир Валентинович стал лицом нашей партии. Мы рассчитывали, что он, войдя в Госдуму будущего созыва, усилит позиции отечественной культуры, повысит авторитет нашей партии. Его уход — очень печальное событие. В его лице Россия потеряла честного, прямого, смелого человека, который был морально-нравственным ориентиром для многих. Мы на него равнялись, по его отношению к тем или иным явлениям проверяли себя, свою позицию. Выражаю самые глубокие соболезнования близким Владимира Валентиновича, всем его друзьям и соратникам.

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