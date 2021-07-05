Жителя Сочи заподозрили в двойном убийстве из-за квартиры

Сочи, 5 июля. Следователи заподозрили 42-летнего местного жителя в убийстве двух человек из-за имущественного конфликта, сообщили Федеральному агентству новостей в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, 69-летняя женщина и ее 46-летний сын проживали в квартире дома по улице Голубые дали. Треть их жилплощади находилась в собственности у подозреваемого.

Ночью мужчина пробрался в жилище через окно и совершил нападение, в ходе которого пенсионерка и ее сын получили не менее 30 ножевых ранений. Пострадавший оказал сопротивление и ранил злоумышленника, после чего последний сбежал и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Медики вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Оба потерпевших оказались мертвы. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, фигурант находится в реанимации.

Незадолго до этого пьяную жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве возлюбленного. По неизвестным причинам она набросилась на мужчину с ножом и смертельно ранила его.