Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 16:41
16:35
Экономика
ЦБ рассмотрит инициативу по предоставлению льготных ссуд самозанятым россиянам
16:33
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
16:32
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
16:32
Политика
Поставивший на вражду с Россией Лондон заплатит за нарушение красных линий Путина
16:29
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
16:26
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
16:23
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
16:23
Армия
Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В
16:19
Армия
Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова
16:19
Общество
Губернатор Краснодарского края поручил подготовиться к эвакуации людей
Все новости

Жителя Сочи заподозрили в двойном убийстве из-за квартиры

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:11
Происшествия
Жителя Сочи заподозрили в двойном убийстве из-за квартиры
shutterstock.com  /  diy13

Сочи, 5 июля. Следователи заподозрили 42-летнего местного жителя в убийстве двух человек из-за имущественного конфликта, сообщили Федеральному агентству новостей в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, 69-летняя женщина и ее 46-летний сын проживали в квартире дома по улице Голубые дали. Треть их жилплощади находилась в собственности у подозреваемого.

Ночью мужчина пробрался в жилище через окно и совершил нападение, в ходе которого пенсионерка и ее сын получили не менее 30 ножевых ранений. Пострадавший оказал сопротивление и ранил злоумышленника, после чего последний сбежал и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Медики вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Оба потерпевших оказались мертвы. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, фигурант находится в реанимации.

Незадолго до этого пьяную жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве возлюбленного. По неизвестным причинам она набросилась на мужчину с ножом и смертельно ранила его.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителя Сочи заподозрили в двойном убийстве из-за квартиры
убийство сочи конфликт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru