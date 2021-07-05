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Вражда принца Гарри с братом усилилась после его приезда в Лондон
Общество
Вражда принца Гарри с братом усилилась после его приезда в Лондон
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 5 июля. Принц Гарри побывал в Лондоне на открытии памятника принцессе Диане. Многие ожидали, что ему удастся помириться со старшим братом Уильямом, но этого не произошло.

На фотографиях из Кенсингтонского дворца видно, как Гарри улыбается и, видимо, радуется встрече с родственниками. Однако сразу после церемонии герцог Сассекский поспешил в США, где живет с женой Меган Маркл и детьми, указала Teleprogramma.pro.

Несмотря на внешнее примирение, Гарри и Уильям с трудом общаются друг с другом. Говорят, что отношения между ними очень напряженные, а в последнее время и вовсе усугубились. По информации источника издания Express, королевская семья по-прежнему не доверяет герцогу Сассекскому, а вражда только усиливается.

Гарри и Уильям поссорились около полутора лет назад. С того момента члены королевской семьи не общались, но только пересекались друг с другом на некоторых событиях. В частности, на похоронах умершего в апреле принца Филиппа. Но даже трагедия не смогла объединить семью. Как передает сайт 360tv.ru, между братьями произошла крупная ссора.

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ссора уильям гарри
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