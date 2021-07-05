Водителям напомнили о нововведениях, вступивших в силу с 1 июля

Москва, 5 июля. Сразу несколько изменений для российских водителей вступили в силу с 1 июля 2021 года. Среди них, в том числе, ужесточение правил регистрации тюнинга.

Одно из самых важных изменений касается ввоза подержанных авто из-за границы. Если раньше их проверка могла осуществляться удаленно, по фотографиям, то теперь такие машины нужно доставлять в специализированные испытательные лаборатории Росстандарта.

Кроме того, с 1 июля ввели новые правила регистрации тюнинга. Для проверки уже зарегистрированных в ГИБДД автомобилей, получивших серьезные конструктивные изменения, будет использоваться новый ГОСТ. Для получения свидетельства нужно предоставить снимки и видеозаписи процесса проверки безопасности внесенных изменений.

Еще одно нововведение Росстандарта — способ информирования автовладельцев об отзывных кампаниях. Соответствующие оповещения будут приходить на портал Госуслуг, а наличие ремонта попавшего в отзывы автомобиля можно проверить по VIN-номеру.

Четвертым новшеством стали поправки в ПДД, расширяющие действия запрещающих знаков, а также ограничивающих въезд на территорию машин низкого экологического класса. Если раньше ограничения действовали на авто с классом ниже указанного, то теперь действие распространяется на модели, чей экологический класс не определен.

Максимальная допустимая скорость на некоторых автотрассах может быть увеличена до 150 км/ч, если это будет признано безопасным. О соответствующих планах Госавтоинспекции сообщает телеканал «Санкт-Петербург».