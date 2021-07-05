Разрушительная мощь российских огнеметов заинтересовала экспертов из США

Вашингтон, 5 июля. Россия обладает мощными огнеметными системами, на что обратили внимание американские аналитики.

Врагам России следует остерегаться силы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс значительно отличается от тех ранцевых огнеметов, с которыми ходили в атаку солдаты времен Второй мировой войны. Она установлена на шасси танка Т-72 и стреляет мощными термобарическим зарядами, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание The National Interest.

«Использование зажигательного оружия оказывает разрушительное физическое и психологическое воздействие. С его помощью можно выбивать вражеские войска из городов, бункеров и туннелей», — подчеркнули специалисты.

Подобные установки являются важной частью российского арсенала. ТОС-1А применяются в штурмовых операциях для ударов по укреплениям неприятеля. ВС США постепенно отказались от использования огнеметов после войны в Корее и во Вьетнаме, напомнили эксперты NI.

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Пентагон предполагал, что современные войны будут вестись бесконтактно, а пехота начнет ходить в глубокие рейды под прикрытием ВВС. Подобная тактика обернулась серьезными проблемами при штурме Мосула, который растянулся на год. Российский подход позволил бы решить эту задачу гораздо быстрее, констатировали авторы.

Российские специалисты ранее приступили к испытаниям новейшей установки ТОС-2 «Тосочка». В отличие от ТОС-1, новые комплексы размещены на колесном шасси. Также в России создается малокалиберная система залпового огня, пишет RT.