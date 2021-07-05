Ратко Младич спасал от геноцида народ Сербии — телохранитель генерала дал интервью ФАН

8 июня 2021 года бывшему командующему Армии Республики Сербской генералу Ратко Младичу был объявлен приговор второй инстанции в Гааге. Впервые Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил генерала в геноциде, преступлениях против человечности и гражданского населения Боснии и Герцеговины в 1995 году. После 26 лет следствия судейская коллегия приговорила Младича к пожизненному заключению. В то время как западная пресса демонизирует генерала, называя его «боснийским мясником», для сербов Ратко Младич остается национальным героем.

Бранислав Пухало, начальник службы личной безопасности Ратко Младича, в течение десяти лет — с 1992 по 2002 год — ежедневно и практически круглосуточно сопровождал генерала. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей капитан поделился воспоминаниями о легендарном командире, рассказал о том, что предшествовало трагедии в Сребренице, а также объяснил, как в Боснии появились первые в Европе моджахеды и почему страна фактически превратилась центр по вербовке и обучению ваххабитов.

Федеральное агентство новостей /

— Как бы вы объяснили российскому читателю, за что генерал Младич воевал в Боснии?

— Ратко Младич защищал свой православный сербский народ. Он не допустил повторения сценария Второй мировой войны, нового «Ясеноваца» (система лагерей смерти, созданная в 1941 году. — Прим. ФАН), тех немыслимых зверств, которые творили над сербами хорватские усташи и мусульманская Ханджарская дивизия, «цветы Хорватии», которая воевала на стороне усташей против сербов.

Над сербами издевались, бросали в ямы, их тысячами убивали самыми жестокими способами. Были и концлагеря для детей… Немыслимые зверства творили в то время.

Чтобы этого не повторилось, Ратко Младич организовал и возглавил армию и защитил сербский народ на территории Боснии и Герцеговины. Слава богу, нам удалось создать Республику Сербскую в ее современном виде.

По сути это энтитет, — но со всеми атрибутами государства. Кроме, разве что, внешней политики — это единое министерство, и своей армии, которая позже вынуждено влилась в так называемую армию Боснии и Герцеговины — но эти структуры можно будет разделить между двумя государствами.

Я надеюсь и уповаю на Бога, что Республика Сербская и Черногория, и рано или поздно все сербские земли будут жить в одном государстве, что все сербы будут жить «под одной крышей».

— Как бы вы вкратце описали боснийскую войну неосведомленному читателю?

— Гражданская война в бывшей Югославии была самой жестокой и кровожадной из всех войн на Балканах. На стороне мусульман воевали моджахеды, которые приезжали из Саудовской Аравии и других арабских стран — так называемые «добровольцы», а по сути наемники. Они творили ужасные зверства над сербским народом. Пленным отрубали головы, руки и ноги. Это была ужасающе жестокая гражданская война.

Федеральное агентство новостей /

В начале войны мусульмане и хорваты были в одном строю и нападали на сербов. Но после хорваты из западной Герцеговины отделились от мусульман, и в центральной Боснии начались междоусобные столкновения между мусульманами и хорватами.

Кстати, генерал Младич тогда спас множество хорватских военных и гражданских, бежавших из центральной Боснии от моджахедов и мусульман. Мы их провели через территорию Республики Сербской на территорию Хорватии. И в этом нам помогал сербский народ. Так мы спасли 25 тысяч солдат и беженцев из центральной Боснии.

— А что тогда происходило в Сараево с сербами?

— В Сараево проживало около 10 тысяч сербов. Мусульмане убивали гражданских, создавали лагеря для сербов — не для военнопленных, исключительно для гражданских, мирных людей, которые жили в Сараево. Вытаскивали из квартир и отправляли в лагеря, где мучили и творили над ними зверства… Людям приходилось пить собственную мочу.

— Как вы объясняете, что первые моджахеды появились на Озренском фронте? Тогда исламисты впервые (как позже ИГ1) начали рубить головы перед камерами. Почему Запад тогда замолчал эти преступления?

— Запад замолчал эти преступления, потому что всегда был против сербов. И что бы мусульмане и хорваты ни творили над сербами — им не казалось страшным. CNN и все мировые медиа показывали в негативном ключе исключительно сербов.

Алия Изетбегович (лидер бошняков. — Прим. ФАН) посетил Саудовскую Аравию и другие мусульманские страны, и с помощью официальной политики договорился о переброске моджахедов в Боснию.

Федеральное агентство новостей /

Они прибывали в порт Плоче в Хорватии, откуда их перебрасывали на мусульманскую территорию, а позднее — уже в Неум на территории Боснии, где их сажали в грузовики и распределяли по всей мусульманской территории.

Всего около трех-четырех тысяч моджахедов прибыли воевать на стороне мусульманской федерации.

— Разве на Западе не понимали, что это лишь сильнее разжигало войну?

— Понимали. Это и было их целью. Хорваты и мусульмане не сами решили напасть на сербов. Они этот приказ получили от Запада, который и был истинным инициатором войн в бывшей Югославии. Они давали деньги и делали все для того, чтобы стереть сербский народ с лица земли.

Зато сейчас Европа и весь мир столкнулись с проблемами с ИГИЛ1 и моджахедами. Они только сейчас начали с ними бороться. А Ратко Младич и сербский народ на территории бывшей Югославии начали эту борьбу в 1991 году. Генерал Младич воевал против первых исламистов и зарождавшегося ИГИЛ и их экстремистов. Если бы Запад тогда поддержал его, не было бы проблем сейчас в Европе, Америке и на других континентах.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Более того — большинство этих моджахедов осталось жить в Боснии после войны. И в итоге сейчас там около 15 тысяч ваххабитов. Их становится все больше, потому что у них много детей, и они скупили достаточно много земли, ведь арабские страны давали им деньги. Они теперь официальные граждане Боснии и Герцеговины.

И таким образом, Босния и Герцеговина превратилась в важнейший в Европе центр по вербовке и обучению радикальных исламистов, которые совершают теракты в Европе и по всему миру.

— Как развивалось военное сотрудничество с Россией? Какие контакты Ратко Младич поддерживал с российской армией? Оказывалась ли какая-то поддержка Республике Сербской со стороны России?

— В Республику Сербскую приезжал глава МИД РФ Андрей Владимирович Козырев. Ратко Младич ездил несколько раз в Россию. В 1995 году мы провели в Москве около недели, Ратко тогда встречался с Козыревым во дворце Романовых, встречался с Юрием Батуриным.

Генерал тогда встречался со многими… Почивший патриарх Алексей подарил ему позолоченную икону Богородицы.

Не встретился он разве что с Ельциным, который якобы проходил тогда лечебные процедуры на Кавказе. Русские нам тогда обещали всяческое содействие. Потом к нам даже приезжали 20 офицеров российской армии в Республику Сербскую, во главе с заместителем начальника Генштаба. Были десять дней, все снимали…

Ратко сказал, что лишь зря потратил на них время. Не дали нам ни единой иглы для шитья, не то что ПЗРК «Игла». Ничего не дали, кроме пустых обещаний.

А все потому, что в России Ельцин был у власти… Вспоминаю, как мы ехали на «Чайке» с министром обороны Грачевым и начальником Генштаба Колесниковым, и когда проезжали Белый дом, Грачев говорит: «Товарищ Младич, вот здесь из танка мы обстреливали Белый дом».

А Младич ему отвечает: «Что ты хвастаешься тем, что стрелял в свой народ, что ты не стреляешь по Америке? Легко тебе стрелять в свой народ, в свой парламент». Он это сказал Грачеву в лицо!

— А какую роль сыграли русские добровольцы в этой войне?

— Отличный вопрос. Я многих знал лично. Все русские добровольцы были в регулярных единицах Армии Республики Сербской. Это были выдающиеся бойцы. Многие из них сложили головы, отдали жизни за создание Республики Сербской. Они становились в подчинение Армии Республики Сербской и выполняли задачи, ради которых они приехали.

Федеральное агентство новостей /

На этой войне они показали себя очень способными, очень храбрыми. Вечная слава и благодарность русским братьям за то, что защищали православный народ на территории бывшей Югославии — и тем, кто погиб, и тем, кто выжил.

— Как бы вы описали генерала как человека и командира?

— Ратко очень добрый. Великий человек и полководец, хороший стратег и оперативник. И очень, очень храбрый. Никогда не позволил бы себе, как это ему приписывают сейчас, убивать пленных. Он настоящий герой. Героическая борьба — на поле боя, а мелкая и трусливая — захватить в плен и убивать, пытать и издеваться над пленными.

wikipedia.org / Rade Nagraisalović / CC BY-SA 4.0

— Какой пример бы вы привели из личного опыта, который лучше всего характеризует его как личность?

— Во время освобождения Трново мы вошли в город первыми, прежде армии: генерал, я и несколько охранников. Остановились на повороте — наша артиллерия Герцеговинского корпуса, которая шла с другой стороны, ведет обстрел, падают снаряды.

Из-за поворота выезжает машина. Мы решили, что это наши вышли нам навстречу. Однако это был заместитель командира мусульман. Он вышел из машины, сдался, подняв руки, и говорит: «Я — Асим Джулич». И Ратко ему говорит: «Добро пожаловать, товарищ турок, куда направляешься?» (сербы порой иронично называют боснийских мусульман турками. — Прим. ФАН) На своем вертолете мы отвезли его на гору Яхорину, где он, пленный заместитель командира, ужинал с генералом. Позднее обменяли его на наших пленных солдат.

Global Look Press / ZUMAPRESS.com

Это пример того, как мы взяли человека в плен. Младич всегда настаивал и приказывал генералу Толимиру (начальнику безопасности, который руководил военной полицией, всеми сегментами органов безопасности, в том числе лагерями для военнопленных), всегда обращал его внимание на то, чтобы тот тщательно следил, чтобы ни на кого не оказывалось давления, никого не били. И не дай бог, чтобы случилось изнасилование! Или чтобы кто-то оставлял людей без еды. Он все это строжайше запрещал. Если и бывали случаи, когда какой-то отдельный человек делал что-то подобное — это никак нельзя приписать генералу.

— Каким было отношение к гражданским и военнопленным бошнякам?

— Я бы сказал, оно было очень достойным. Ратко бы не позволил даже пощечины, не говоря уже о чем-то большем. Он не позволял, чтобы гражданских и военнопленных убивали, пытали или оскорбляли любым способом. Это была его позиция, и где мог, он это контролировал. Всякое бывало. Боже мой, это война, это боевые действия. Что делали отдельные люди — это можно анализировать, но само собой разумеется, что никто не отдавал подобных приказов. Тем более генерал Младич.

— Что предшествовало трагедии в Сребренице?

— Сребреница — один из мусульманских анклавов под защитой ООН — была объявлена зоной безопасности, которую обеспечивал голландский батальон во главе с полковником Карамансом. Согласно резолюции ООН голландцы должны были разоружить 28-ю дивизию Насера Орича в Сребренице. Их задачей было изъять тяжелое вооружение, артиллерию, оставив только стрелковое оружие, чтобы мусульмане могли поддерживать порядок в городе и иметь свою полицию. Однако полковник Караманс не только не сделал этого — он их, наоборот, продолжал вооружать.

Насер Орич в течение двух лет до начала операции в Сребренице нападал на окрестные села, пересекая границу «красной линии». Убивал сербский народ, беззащитных людей. В селе Кравица на Рождество расстрелял всех жителей. Специально нападал на религиозные праздники, когда все были в своих домах. Люди праздновали, молились Богу — а он приходил и всех убивал, даже цыпленка во дворе не оставлял в живых.

Global Look Press / ZUMAPRESS.com

Армия Республики Сербской множество раз направляла ноты протеста — главной команде UNPROFOR в Загребе, затем в Сараево… Но никто этих нападений не пресекал. Чтобы защитить оставшееся сербское население в июле 1995 года Армия РС была вынуждена провести операцию «Кривая 95».

Необходимо было освободить территорию Сребреницы и спасти народ в селах около Братунца, Зворника, Милича, Власеницы и т.д. Это и было целью операции, ничто иное. Если бы мусульмане в этом анклаве были мирными, не совершали нападений, не убивали гражданских — меньше всего они убили сербских военных — никто бы не трогал Сребреницу, и ее судьба решалась бы в Дейтоне.

— Что в действительности произошло в Сребренице?

— Армия Республики Сербской вошла в город. Вечером пришли представители мусульманского гражданского населения, бежавшего под защиту голландского батальона. Ратко договорился с ними, что все, кто завтра придет на блокпост Поточаре — и бойцы, и гражданское население — будут перевезены в Мусульманско-хорватскую федерацию. Так и произошло.

Однако множество мусульманских фундаменталистов и террористов в это же время с боем пробивались через окружение Армии РС. Они понимали, что их руки по локоть в крови и не хотели мирно сдаваться. Многие погибли в том бою.

Федеральное агентство новостей /

Что касается убитых военнопленных — вероятно, это была месть местных жителей, особенно из Братунца, и солдат родом оттуда, это практически невозможно предотвратить, это было неминуемо. Также за это могли быть ответственны отдельные парамилитарные формирования, но подобного приказа от Генштаба никогда не было. Тем более, что некоторые из парамилитарных подразделений были связаны с французской разведкой, которая их использовала, чтобы с помощью подобных убийств дискредитировать сербов.

Вину же в итоге повесили на генерала Младича — потому что он был командиром Армии Республики Сербской. Целью было осудить сербский народ в целом.

— Как генерал взаимодействовал с представителями стран НАТО?

— Наши генералы, в отличие от западных, были значительно более широких взглядов. Генералы с Запада приезжали на встречи с четко согласованными вопросами для обсуждения, которых они строго придерживались. У них не было этой генеральской широты: пройдутся по пунктам и все на этом. Такими были и Роуз, и Смит, и Мори.

Однажды генерал Майкл Роуз сказал Младичу: «Господин генерал, я офицер британской Королевской армии, морпех, и я ни одного дня не служил в Англии». Он служил 40 лет, он был в Родезии, был даже на операции «Буря в пустыне» — всегда вне своей страны.

И Ратко говорит ему: «Господин генерал, кто из нас преступник — я, который защищает свой народ, или вы, когда претендуете на Чад, на Африку, на Азию? На Фолклендских островах ваш флот воевал с двумя пастухами и пятью тысячами овец. Хорошо подумайте, кто из нас преступник — я или вы?»

Федеральное агентство новостей /

Вообще, Ратко Младич во всех разговорах был очень убедительным — и с западными генералами, и с лордом Оуэном и Сайрусом Вэнсом. Лорд Оуэн — опытный дипломат, намного искуснее Сайруса Вэнса, а позднее Ричарда Холбрука. И в перерывах на международных переговорах между сербами, хорватами и бошняками он всегда приглашал Ратко Младича выпить с ним кофе, именно с ним общался. Это что-то да значит.

Он видел, что мы намного более организованны, что Ратко действительно командует и управляет всеми процессами. Когда о чем-то договаривались на встрече — Младич ставил телефон перед всеми, отдавал любой приказ, и через полчаса ему отчитывались о выполнении. Ничего подобного никто не мог сделать: ни Алия Изетбегович, ни его командующий Расим Делич. Этого не могли сделать даже президент Хорватии Франьо Туджман и его командующий Бобетко. А Ратко мог.

Например, когда мы были на переговорах в Женеве, в Сараево не было воды. На встрече, которой руководили лорд Оуэн, Сайрус Вэнс, и где присутствовали Слободан Милошевич, Радован Караджич, Франьо Туджман — все мусульманское, хорватское и сербское военное и гражданское руководство, Алия Изетбегович поднял этот вопрос.

Тогда Младич рассказал, что мусульманская диверсионная группа проникла через горы на территорию Республики Сербской, где находился резервуар, и отравила воду, поставляемую в Сараево, чтобы затем приписать это преступление сербам.

Однако Армия и Служба безопасности Республики Сербской это успели обнаружить. Водоснабжение было остановлено, чтобы очистить резервуар. Ратко уже доложили, что резервуар очищен. Он позвонил генералу Миловановичу — тот через 20 минут отчитался, что воду пустили. Младич говорит Изетбеговичу: «Проверь, есть ли вода в Сараево». Алия позвонил и выяснил, что вода есть.

Генерал всегда держал свое слово — за это его ценили и уважали даже враги.

(Террористические группировки «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ), а также связанные с ними запрещены на территории Российской Федерации).

1 Организация запрещена на территории РФ.