Лукашенко выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Меньшова

Минск, 5 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье ушедшего из жизни народного артиста Владимира Меньшова.

Белорусский лидер назвал Меньшова безгранично талантливым режиссером, сообщила пресс-служба президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал соболезнования президента России Владимира Путина в связи со смертью артиста. Глава государства глубоко соболезнует, сказал Песков.

Создатель фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.