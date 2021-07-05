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Лукашенко выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:58
Политика
Лукашенко выразил соболезнования семье ушедшего из жизни Меньшова
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 5 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семье ушедшего из жизни народного артиста Владимира Меньшова.

Белорусский лидер назвал Меньшова безгранично талантливым режиссером, сообщила пресс-служба президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал соболезнования президента России Владимира Путина в связи со смертью артиста. Глава государства глубоко соболезнует, сказал Песков.

Создатель фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

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лукашенко режиссер меньшов
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