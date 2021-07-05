Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на квартиры

Москва, 5 июля. Седьмое и восьмое место мирового рейтинга Global Residential Cities Index по росту цен на жилье заняли Москва и Санкт-Петербург, сообщили в консалтинговой компании Knight Frank.

Положительная динамика цен на жилье в Москве (+22,4%) отправила ее на седьмую строчку индекса. При этом год назад российская столица занимала только 143-е место в списке с отрицательной динамикой в 3,6%. Город на Неве переместился с шестой на восьмую строчку. В первом квартале 2020 года цены там прибавили 14%, а за аналогичный период текущего года — 22,1%, пишет РБК.

Зафиксированные в Москве результаты не являются рекордными. Так, в третьем квартале 2008 года цены на жилье прибавили 25,8%, а в первом квартале 2009 года — 23,8%. В то же время превзойти эти значения может отчетность за второй квартал, заметила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

«При этом в среднесрочной перспективе мы прогнозируем замедление роста цен в Москве», — заявила она.

Риелторы в России выступили с инициативой упростить процедуру продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью средств материнского капитала.

Тем временем девелоперы из Северной столицы посетовали на сокращение доходности бизнеса, несмотря на рост стоимости жилья. Выручка от продаж нивелируется ростом себестоимости, поясняет телеканал «Санкт-Петербург».