Башкирия стала лидером рейтинга эффективности промышленной политики

Екатеринбург, 5 июля. Башкортостан вышел на лидерские позиции в списке регионов, проводящих эффективную промышленную политику. Оглашение результатов рейтинга состоялось в рамках форума «Иннопром-2021».

Глава республики Радий Хабиров заверил, что Башкирия продолжит биться за высокие места, понимая уровень конкуренции между субъектами РФ. Также он поблагодарил федеральное министерство промышленности и торговли за оказанную поддержку в тяжелый пандемийный год. По его словам, оттуда постоянно поступают новые инструменты для развития промышленности, причем в регионе есть для этого все условия.

«Министерство нас поддержало в создании особой экономической зоны, у нас работает пять ТОСЭР. У нас в республике налажено эффективное взаимодействие между властью и директорами предприятий. Мы создали постоянно действующие рабочие группы с Ростехом, «Газпромом», УГМК, Роскосмосом. Мы находимся в постоянном взаимодействии и готовы оказать им любую помощь», — отметил глава Башкортостана.

Хабиров также поделился опытом проведения инвестчасов и предпринимательских часов, которые организуются в муниципалитетах каждый четверг. Такие встречи позволяют решать многие вопросы на месте.

Выставка «Иннопром-2021» проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. Ожидается, что мероприятие посетят 450 иностранных гостей.