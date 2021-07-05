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Ливни помешали уборке зерновых в Крыму

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:55
Общество
Ливни помешали уборке зерновых в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Симферополь, 5 июля. Уборка урожая приостановлена на всей территории полуострова, заявили в министерстве сельского хозяйства Крыма.

Соответствующее решение было принято из-за непрекращающихся ливней, которые обрушились на регион и подтопили уже около 40 га сельхозугодий. Сильнее всех пострадал Бахчисарайский район, сообщили в ведомстве. Ущерб от непогоды подсчитывается.

Ранее медики госпитализировали двух пожилых женщин в Бахчисарайском районе. Пенсионерки перенервничали из-за сильного ливня и попали в больницу. Жительницы района по-прежнему находятся в медучреждении, однако их жизням и здоровью ничего не угрожает.

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