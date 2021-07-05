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«Сильный политик и роскошный мужчина»: в соцсетях восхищаются формой Сергея Лаврова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:46
Политика
«Сильный политик и роскошный мужчина»: в соцсетях восхищаются формой Сергея Лаврова
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 5 июля. Блогер Лена Миро сравнила 69-летнего певца Олега Газманова с его сверстником, главой МИД России Сергеем Лавровым. Выбор был сделан в пользу последнего. Читатели разделили мнение.

Миро сравнила Газманова, опубликовавшего фотографию в социальных сетях с обнаженным торсом, и обычный рабочий снимок Сергея Лаврова в деловом костюме. Как считает блогер, 69-летний певец слишком боится приближающей старости и много играет на публику. Лавров же ведет себя естественно, и потому для обычной женщины он гораздо привлекательнее, чем нарочито подтянутый Газманов.

«Высокий, стильный, холеный, всегда уместный мужчина. Ведет себя с достоинством. Несет себя с достоинством», — восхитилась Миро формой Лаврова.

Мнение блогера разделили ее читатели. Многие считают, что Газманов только позорится, делая вышедшие из моды прически и постоянно демонстрируя всем, в какой он отличной физической форме. Сдержанный Лавров на его фоне с гораздо большей вероятностью привлечет женский взгляд.

«Думаю, Лавров следит за собой не меньше (чем Газманов. — Прим. ФАН)», — отметил пользователь Сяк Так.

«Обожаю Лаврова. Сильный политик и роскошный мужчина», — признается Natasha Petrova.

Однако поклонников физической формы Олега Газманова тоже нашлось немало. Некоторые пользователи резонно отметили, что даже если певец из-за старости кажется многим непривлекательным, он все еще выглядит предпочтительнее, чем большинство мужчин, которые еще в молодости прекращают следить за собой.

Ранее известная своими скандальными высказываниями Лена Миро съязвила на тему слухов о разводе ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной. Миро предложила телеведущий вернуться к своему бывшему молодому человеку.

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