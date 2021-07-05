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Нетолерантный Азербайджан: у датского болельщика отобрали ЛГБТ-флаг в Баку
Спорт
Нетолерантный Азербайджан: у датского болельщика отобрали ЛГБТ-флаг в Баку
wikipedia.org  /  Benson Kua, CC BY-SA 2.0

На четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Чехии (2:1), проходившем в Баку, произошел необычный инцидент. Во время командной разминки стюарды, следившие за порядком на арене, отобрали у болельщика датчан радужный флаг ЛГБТ-сообщества. По предварительной информации, мужчина был пьян, что вызвало недовольство сидящих рядом поклонников футбола. Подошедшие его успокоить стюарды забрали и флаг, но позже его вернули. Казалось бы, ничего экстраординарного не произошло, однако зарубежные СМИ постарались представить ситуацию как громкий скандал и «нарушение прав человека». Ведь в Азербайджане, как и в России, запрещены однополые браки и пропаганда ЛГБТ, что является серьезной проблемой в глазах европейских правозащитников. 

Союз европейских футбольных ассоциаций, более известный как УЕФА, мгновенно отреагировал. Футбольные чиновники подчеркнули, что не имеют к происходящему никакого отношения и осуждают конфискацию флага.  

«Мы никогда не инструктировали стюардов в Баку, или в других городах, чтобы они забирали радужные флаги. Мы расследуем ситуацию: свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями. Радужный флаг это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА и продвигающий все, во что мы верим — справедливое и эгалитарное сообщество», — сообщили в пресс-службе организации. 

Тем не менее, «по горячим следам» никаких выводов сделано не было. Футбольной организации банально не хватает аргументов: флаг конфисковали максимально вежливо, при этом достаточно оперативно вернув. ЛГБТ-символ, конечно, формально забирать было нельзя, однако и болельщикам нужно учитывать национальные особенности стран-организаторов. В Азербайджане, как и в России, «европейские ценности» никак не могут дать корни. В УЕФА это тоже понимают: в частности, на аренах в Санкт-Петербурге и Баку спонсоров попросили не использовать рекламу с цветами радужного флага. Скорее всего, «скандал», который тщетно раскручивают на Западе, в результате аккуратно замнут. И это будет самым правильным в данной ситуации. 

Евро-2020: полуфиналы и финал — когда состоятся, где смотреть по ТВФАН будет вести текстовые трансляции финальной стадии Евро-2020.

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Все новости / Спорт / Нетолерантный Азербайджан: у датского болельщика отобрали ЛГБТ-флаг в Баку
баку евро-2020 лгбт-пропаганда
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