Директор петербургского лицея Тхостов оценил важность ЕГЭ для выпускников

Санкт-Петербург, 5 июля. Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) является важным шагом для выпускников, поэтому отнестись к этому следует ответственно как самим школьникам, так и их родителям.

Вне зависимости от выбранной специальности, выпускник должен быть грамотным. Этот аспект и позволяет проверить ЕГЭ, заявил член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

«Ребята имеют право на получение качественного образования, которое лежит в плоскости их интересов и интересов их семьи. Напомню, чтобы успешно поступить после школы в вуз или ссуз, нужны хорошие фундаментальные знания и аттестат со средним баллом не ниже 4,3», — подчеркнул эксперт в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

По словам Тхостова, если восьмиклассник уже имеет «шлейф неуспеваемости», то могут возникнуть трудности со сдачей ОГЭ в девятом классе. Об этом нужно помнить как учителям, так и родителям, чтобы вовремя помочь ребенку.

Падения результатов ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не произошло, заявил ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, общее число стобалльников по химии, литературе, географии и русскому языку составляет более 5,6 тыс. человек.