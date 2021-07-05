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Визит Меган Маркл в Лондон может обернуться кошмаром для королевской семьи

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:40
Общество
Визит Меган Маркл в Лондон может обернуться кошмаром для королевской семьи
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 5 июля. Приезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Лондон может вызвать проблемы для Букингемского дворца, рассказала австралийский королевский эксперт Даниэла Эльзер.

После отказа герцога и герцогини Сассекских от королевских привилегий и переезда в США Маркл ни разу не наносила визит в Лондон. Однако принц Гарри и его супруга должны приехать на родину внука королевы в сентябре, чтобы поучаствовать в масштабном праздновании дня рождения принцессы Дианы. Торжество перенесли на осень из-за пандемии.

Еще один визит Меган Маркл и ее мужа в Лондон запланирован на июнь 2022 года, и этот приезд может обернуться кошмаром для королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассексе приедут на массовые празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, пишет Teleprogramma.pro.

Как пояснила Эльзер в материале для Cairns Post, основная цель торжественных мероприятий — усилить вес монархии. Однако приезд Меган Маркл и ее мужа может разрушить планы Букингемского дворца, поскольку привлечет к себе слишком много внимания, отметила королевский эксперт.

«Эта цель может быть серьезно подорвана, если юбилейный бал окажется полностью поглощен бурлящей мелодрамой о возвращении Гарри и Меган», — написала Эльзер.

Принц Гарри посетил Лондон ради открытия памятника принцессе Диане. Он сдернул ткань с монумента вместе со своим братом принцем Уильямом, пишет «Вечерняя Москва».

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принц гарри королевская семья маркл
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