Визит Меган Маркл в Лондон может обернуться кошмаром для королевской семьи

Лондон, 5 июля. Приезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Лондон может вызвать проблемы для Букингемского дворца, рассказала австралийский королевский эксперт Даниэла Эльзер.

После отказа герцога и герцогини Сассекских от королевских привилегий и переезда в США Маркл ни разу не наносила визит в Лондон. Однако принц Гарри и его супруга должны приехать на родину внука королевы в сентябре, чтобы поучаствовать в масштабном праздновании дня рождения принцессы Дианы. Торжество перенесли на осень из-за пандемии.

Еще один визит Меган Маркл и ее мужа в Лондон запланирован на июнь 2022 года, и этот приезд может обернуться кошмаром для королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассексе приедут на массовые празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, пишет Teleprogramma.pro.

Как пояснила Эльзер в материале для Cairns Post, основная цель торжественных мероприятий — усилить вес монархии. Однако приезд Меган Маркл и ее мужа может разрушить планы Букингемского дворца, поскольку привлечет к себе слишком много внимания, отметила королевский эксперт.

«Эта цель может быть серьезно подорвана, если юбилейный бал окажется полностью поглощен бурлящей мелодрамой о возвращении Гарри и Меган», — написала Эльзер.

Принц Гарри посетил Лондон ради открытия памятника принцессе Диане. Он сдернул ткань с монумента вместе со своим братом принцем Уильямом, пишет «Вечерняя Москва».