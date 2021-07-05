Командующий турецкими ВВС прибыл в Азербайджан

Баку, 5 июля. Турецкая делегация во главе с командующим ВВС страны генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.

В минобороны Азербайджана заявили, что представители оборонных ведомств двух стран обсудят перспективы сотрудничества, а также обменяются мнениями насчет расширения двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана и Турции провели масштабные военные учения в Баку. В маневрах «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021» были задействованы танки, вертолеты, беспилотники и другая техника. По данным азербайджанского оборонного ведомства, в них принимали участие до 600 военных. Также стало известно, что войска специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные маневры в сентябре 2021 года.