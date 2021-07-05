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Меладзе пожаловался Собчак на скандал с участием брата и Ани Лорак

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:39
Шоу-бизнес
Меладзе пожаловался Собчак на скандал с участием брата и Ани Лорак
vk.com  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 июля. Популярный исполнитель Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг его брата, продюсера Константина Меладзе, которого обвинили в домогательствах.

Артист дал откровенное интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!», в котором пожаловался на ситуацию, сложившуюся вокруг брата. Исполнитель хита «Красиво» уверен, что его родственник никогда не домогался своих подопечных, поскольку всегда отличался крайне уважительным отношением к противоположному полу. При этом женщины, говорящие о подобных вещах, по мнению музыканта, пытаются лишь прославиться за его счет.

«Я думаю, что к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин, но разве это интересно кому-нибудь?» — поинтересовался Меладзе.

Популярный певец заявил, что все время находится рядом с братом и готов дать «голову на отсечение», что никаких домогательств и быть не могло. Своего брата Меладзе охарактеризовал как скромного и самодостаточного человека, которого сложно представить виновным в харассменте.

Несколько месяцев назад певица Ани Лорак в одном из своих интервью заявила, что популярный продюсер и композитор неоднократно намекал ей на интимную близость в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вскоре после откровений бизнес исполнительницы оказался на грани закрытия. Однако спустя некоторое время вопрос был урегулирован и компания артистки вновь вернулась к работе. При этом о харассменте артистка говорить больше не стала.

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