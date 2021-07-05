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База Айн эль-Асад с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:52
Весь мир
База Айн эль-Асад с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Багдад, 5 июля. Военная база Айн эль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы подразделения вооруженных сил США и Международной коалиции, подверглась ракетной атаке. Эту информацию подтвердил в своем Twitter официальный представитель американских сил в Ираке и Сирии Уэйн Маротто.

Утверждается, что по базе было выпущено не менее трех снарядов, которые приземлились на ее территории.

В результате обстрела пострадавших нет. По данным источников, крупнейший американский военный объект на территории республики был обстрелян ракетами типа «Катюша». Ущерб, нанесенный базе, устанавливается.

На прошлой неделе атаке подверглась военная база США в Сирийской Арабской Республике. Объект, расположенный в районе месторождения Аль-Омар, был обстрелян 28 июня. В результате инцидента никто не пострадал, однако вскоре после нападения в небе над провинцией Дейр эз-Зор были замечены американские военные самолеты. Ответственность за обстрел тогда возложили на проиранские формирования.

Эта атака последовала за серией авиаударов, которые нанесли ВВС США по объектам проиранского ополчения на территории Ирака и САР. Приказ о нападении был отдан лично президентом Штатов Джо Байденом, целями американской авиации стали оперативные объекты и склады с оружием ополченцев «Катаиб Сеййид аш-Шухада» и «Катаиб Хезболла» в двух местах на территории Сирии и в одном в Ираке.

В «Катаиб Сеййид аш-Шухада» заявили, что в результате ударов погибли четверо ополченцев. А сирийское информационное агентство SANA сообщило, что жертвой бомбардировки стал ребенок, еще трое гражданских получили ранения.

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Все новости / Весь мир / База Айн эль-Асад с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
сша ирак
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