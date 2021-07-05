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В России назначили единого оператора по цифровому учету отходов
Общество
В России назначили единого оператора по цифровому учету отходов
reo.ru  /  ППК «Российский экологический оператор»

Москва, 5 июля. Российскому экологическому оператору (РЭО) передали контроль за всеми системами учета отходов. Ранее эта функция числилась за Росприроднадзором и Минприроды.

Председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов заявил, что РЭО обладает всеми возможностями, чтобы профессионально наполнять, поддерживать и управлять этими системами. Он подчеркнул, что это даст отрасли прозрачность, и благодаря этому россияне будут знать, в каких регионах образуются определенные отходы в рамках всей страны, передает сайт 360tv.ru.

В Минпромторге РФ отметили, что передача функций оператора РЭО исключит недобросовестных переработчиков, а также недостоверную отчетность. Как отметила генеральный директор «Дельфи» Наталья Беляева, главная проблема отрасли заключается в нехватке информации об операторах, объектах и их мощностях.

РЭО и Минпромторг РФ ранее предложили запретить пластиковые упаковки. Производители неоднозначно отнеслись к вероятному запрету.

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отходы учет рэо
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