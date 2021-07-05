Россиянам с 1 января начнут по-новому начислять надбавки к пенсии

Москва, 5 июля. Некоторым категориям пенсионеров с 1 января 2022 года не будут понижать выплаты, если они переедут в другой регион. Кроме того, есть возможность получить прибавку уже сейчас.

Министерство труда России ранее обнародовало доклад о средней пенсии по стране. Выяснилось, что больше остальных получают пожилые россияне на Чукотке — там выплаты составляют свыше 27 тыс. рублей. При этом ниже всего пенсии в Кабардино-Балкарской Республике — 13 тыс. рублей. Несмотря на это, у пенсионеров есть много возможностей, чтобы получить больше денег.

Правительство утвердило постановление, устанавливающее новый порядок начисления выплат сельским пенсионерам. Они получают повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Теперь при переезде в другой регион это повышение будет сохраняться, пишет Life.

Как пояснили в ПФР, тем россиянам, которым при переезде из села в город сняли доплату, с начала следующего года ее восстановят, причем в беззаявительном порядке. В кабинете министров напомнили, что доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители свыше 500 профессий.

При этом зачастую граждане могут самостоятельно увеличить размер будущей или уже начисленной пенсии. Самым эффективным способом юристы назвали официальное трудоустройство. Чем больше зарплата и стаж работы, тем больше взносы, а значит, больше пенсия.