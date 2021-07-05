Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 16:39
16:35
Экономика
ЦБ рассмотрит инициативу по предоставлению льготных ссуд самозанятым россиянам
16:33
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
16:32
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
16:32
Политика
Поставивший на вражду с Россией Лондон заплатит за нарушение красных линий Путина
16:29
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
16:26
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
16:23
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
16:23
Армия
Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В
16:19
Армия
Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова
16:19
Общество
Губернатор Краснодарского края поручил подготовиться к эвакуации людей
Все новости

Россиянам с 1 января начнут по-новому начислять надбавки к пенсии

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:40
Экономика
Россиянам с 1 января начнут по-новому начислять надбавки к пенсии
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Некоторым категориям пенсионеров с 1 января 2022 года не будут понижать выплаты, если они переедут в другой регион. Кроме того, есть возможность получить прибавку уже сейчас.

Министерство труда России ранее обнародовало доклад о средней пенсии по стране. Выяснилось, что больше остальных получают пожилые россияне на Чукотке — там выплаты составляют свыше 27 тыс. рублей. При этом ниже всего пенсии в Кабардино-Балкарской Республике — 13 тыс. рублей. Несмотря на это, у пенсионеров есть много возможностей, чтобы получить больше денег.

Правительство утвердило постановление, устанавливающее новый порядок начисления выплат сельским пенсионерам. Они получают повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Теперь при переезде в другой регион это повышение будет сохраняться, пишет Life.

Как пояснили в ПФР, тем россиянам, которым при переезде из села в город сняли доплату, с начала следующего года ее восстановят, причем в беззаявительном порядке. В кабинете министров напомнили, что доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители свыше 500 профессий.

При этом зачастую граждане могут самостоятельно увеличить размер будущей или уже начисленной пенсии. Самым эффективным способом юристы назвали официальное трудоустройство. Чем больше зарплата и стаж работы, тем больше взносы, а значит, больше пенсия.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам с 1 января начнут по-новому начислять надбавки к пенсии
пенсионеры пенсия минтруд выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru