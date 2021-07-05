Карта России с Крымом появилась на украинском телевидении

Москва, 5 июля. Украинское телевидение показало заставку с картой России, на которой изображен Крым. Такая картина появилась в эфире государственного канала «Дом».

Передача «Русский дневник» началась с заставки, где зрители увидели Крым в составе России. Один из выпусков отметился таким изображением. Однако Украина отрицает воссоединение полуострова с РФ.

Телеканал позднее провел внутреннюю проверку и выявил предполагаемого виновника в случившемся. Выпуск программы удалили.

Крымский мост побил рекорд по количеству проезжающих людей. С Кубани на полуостров попали 15 тысяч туристов и местных жителей.