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Карта России с Крымом появилась на украинском телевидении

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:51
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Политика
Карта России с Крымом появилась на украинском телевидении
министерство курортов и туризма Крыма

Москва, 5 июля. Украинское телевидение показало заставку с картой России, на которой изображен Крым. Такая картина появилась в эфире государственного канала «Дом».

Передача «Русский дневник» началась с заставки, где зрители увидели Крым в составе России. Один из выпусков отметился таким изображением. Однако Украина отрицает воссоединение полуострова с РФ.

Телеканал позднее провел внутреннюю проверку и выявил предполагаемого виновника в случившемся. Выпуск программы удалили.

Крымский мост побил рекорд по количеству проезжающих людей. С Кубани на полуостров попали 15 тысяч туристов и местных жителей.

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украина крым карта
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