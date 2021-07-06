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Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
Общество
Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
Федеральное агентство новостей  /  pxhere.com / Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Пандемия коронавируса помешала съемкам многих потенциально успешных картин, которые могли бы достойно презентовать отечественный кинематограф на мировых фестивалях. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В 72-й раз в истории с 6 по 17 июля пройдет международный Каннский кинофестиваль, в рамках которого будут названы лучшие работы прошедшего года. Дебютанты и звезды мирового кино вновь поднимутся по лестнице главного дворца фестивальной столицы Лазурного берега, чтобы презентовать свое мастерство жителям планеты. Организаторы мероприятия сообщают, что в различные разделы программы вошли 60 картин, отобранные среди почти двух тысяч фильмов.

«Поскольку из-за ковида мне пришлось приостановить съемки своего фильма «Брат-3», я намеревался отправить жюри конкурса хотя бы его трейлер, — рассказал режиссер. — К сожалению, ребята в Каннах принимают только полный метр, так что мне пришлось временно поумерить амбиции. Однако я убежден, что массовая вакцинация в России принесет свои плоды, и наша страна одолеет заразу коронавирусную — тогда-то я и возьмусь за дело».

Шоумен поделился творческими планами: помимо уже известного продолжения культового боевика, он намеревается снять сиквел советского фильма «Карнавальная ночь» с Ольгой Бузовой в главной роли, а также оригинальный фильм «Могильщик», который должен поразить общество откровенными сценами, посвященными России 90-х годов.

Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
Федеральное агентство новостей  / 

«Хочу показать наш ритуальный бизнес со всех сторон, включая самые неприглядные, — заявил собеседник ФАН. — В сюжете переплетется огромное количество реальных историй из жизни многих авторитетных людей. Фильм будет очень жесткий: с кровью, маньяками, расчлененкой, садистами, закапыванию «вторым этажом», захоронениями заживо из-за квартиры, а также с неповторимым профессиональным юмором работников сферы ритуальных услуг».

Барецкий убежден: новый фильм переплюнет по масштабности даже проект «Брат-3».

«Без Сергея Бодрова он все равно что «Ну погоди!» без Волка, — наконец-то признал правоту критиков режиссер. — Так что творческие приоритеты у меня поменялись».

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