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Новое поколение BMW 2-Series продемонстрируют в Гудвуде

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:34
Экономика
Новое поколение BMW 2-Series продемонстрируют в Гудвуде
wikipedia.org  /  Navigator84/CC BY-SA 3.0

Лондон, 5 июля. Площадкой для премьеры станет Фестиваль скорости в британском Гудвуде. Автомобильное шоу пройдет 8 июля, в рамках этого мероприятия и пройдет демонстрация BMW 2-Series.

Меньше недели осталось до официального дебюта автомобиля, новое поколение которого будет отличаться заднеприводной компоновкой. Два варианта исполнения представят покупателям на старте продаж, пишет портал CarsWeek.ru.

Дорогая модификация получит 6-цилиндровую турбированную силовую установку, а в более доступной версии будет установлен турбированный 4-цилиндровый двигатель. Немецкий производитель пока не объявил, когда именно начнет принимать заказы.

Автоконцерн разрабатывает также машины, рассчитанные на альтернативные источники энергии. В BMW сообщали, что начались дорожные испытания водородного кроссовера i Hydrogen NEXT.

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