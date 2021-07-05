Новое поколение BMW 2-Series продемонстрируют в Гудвуде

Лондон, 5 июля. Площадкой для премьеры станет Фестиваль скорости в британском Гудвуде. Автомобильное шоу пройдет 8 июля, в рамках этого мероприятия и пройдет демонстрация BMW 2-Series.

Меньше недели осталось до официального дебюта автомобиля, новое поколение которого будет отличаться заднеприводной компоновкой. Два варианта исполнения представят покупателям на старте продаж, пишет портал CarsWeek.ru.

Дорогая модификация получит 6-цилиндровую турбированную силовую установку, а в более доступной версии будет установлен турбированный 4-цилиндровый двигатель. Немецкий производитель пока не объявил, когда именно начнет принимать заказы.

Автоконцерн разрабатывает также машины, рассчитанные на альтернативные источники энергии. В BMW сообщали, что начались дорожные испытания водородного кроссовера i Hydrogen NEXT.