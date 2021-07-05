Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова

Москва, 5 июля. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста и режиссера Владимира Меньшова.

Министр отметил, что роли, которые сыграл актер, навсегда останутся одними из самых любимых для миллионов зрителей. В каждую картину Меньшов вносил своеобразную неповторимость и правдоподобность.

«Ушел из жизни выдающийся мастер, человек колоссальной трудоспособности, удивительного таланта, мудрый, честный, никогда не изменяющий своим принципам», — констатировал глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что все режиссерские и актерские работы Меньшова стали самой настоящей классикой кино. Эти картины полюбили миллионы зрителей. Также глава оборонного ведомства выразил свои соболезнования родным и близким известного деятеля искусства.

Ранее сообщалось, что 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавируса умер советский актер и режиссер Владимир Меньшов.