Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 16:38
16:35
Экономика
ЦБ рассмотрит инициативу по предоставлению льготных ссуд самозанятым россиянам
16:33
Политика
Межевич высмеял эстонского политика за территориальные притязания к России
16:32
Общество
Отделка поющего фонтана завершается в нижегородском парке «Швейцария»
16:32
Политика
Поставивший на вражду с Россией Лондон заплатит за нарушение красных линий Путина
16:29
Политика
Путин направил соболезнования семье покойного Меньшова
16:26
Шоу-бизнес
Внука Аллы Пугачевой возмутили слова Сергея Безрукова о его генах
16:23
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
16:23
Армия
Минобороны РФ и другие госзаказчики получат до 200 самолетов Ил-112В
16:19
Армия
Руководство Минобороны РФ и ветераны возложили цветы к могиле маршала СССР Куликова
16:19
Общество
Губернатор Краснодарского края поручил подготовиться к эвакуации людей
Все новости

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:44
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 5 июля. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выразил свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста и режиссера Владимира Меньшова.

Министр отметил, что роли, которые сыграл актер, навсегда останутся одними из самых любимых для миллионов зрителей. В каждую картину Меньшов вносил своеобразную неповторимость и правдоподобность.

«Ушел из жизни выдающийся мастер, человек колоссальной трудоспособности, удивительного таланта, мудрый, честный, никогда не изменяющий своим принципам», — констатировал глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что все режиссерские и актерские работы Меньшова стали самой настоящей классикой кино. Эти картины полюбили миллионы зрителей. Также глава оборонного ведомства выразил свои соболезнования родным и близким известного деятеля искусства.

Ранее сообщалось, что 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавируса умер советский актер и режиссер Владимир Меньшов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова
шойгу кино меньшов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru