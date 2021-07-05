Прокуратура Анапы проводит проверку по факту гибели троих человек на пляже Ибица

Краснодар, 5 июля. Анапская прокуратура проводит проверку после гибели двух мужчин и ребенка на пляже Ибица. Спасатели ищут очевидцев, которые пытались оказать помощь.

Инцидент произошел на пляже Ибица в Анапе. 13-летний мальчик один пошел купаться, и его стало уносить течением в море. Это заметили двое мужчин, они бросились ему на помощь, но утонули.

Спасатели ищут тела граждан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели Приморья обнаружили тела двоих несовершеннолетних мальчиков, сообщает Deita.ru. По предварительным данным, они утонули, купаясь в реке Уссури в неположенном месте.