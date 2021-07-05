Закат Афганистана: Альгис Микульскис о судьбе страны после ухода американцев

США и союзники покидают Афганистан. Очень скоро их место займут те, кому они противостояли на протяжении 20 лет. Что ждет страну, оставленную Западом на произвол судьбы?

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает наиболее вероятный вариант дальнейшего развития событий — полную победу «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и последствия этой победы для всего региона.

Соединенные Штаты и их союзники по коалиции покидают Афганистан. Двадцатилетняя военная эпопея почти закончена. И закончена бесславно. Средневековый феодальный общественный уклад оказался сильнее демократии западного образца, а неграмотные крестьяне, вооруженные АК-47 и верой во Всевышнего, — сильнее высокотехнологичных армий со всеми их ударными дронами, компьютерами и космическими средствами разведки…

О том, что международные силы будут уходить, стало известно еще в апреле, когда президент США Джо Байден объявил «афганскую миссию» выполненной и армии там делать стало якобы больше нечего.

Эта новость не оставила равнодушным буквально никого из тех, кто имеет с Афганистаном общую границу. Решение о выводе войск назвал ошибочным даже Китай, чьи власти прекрасно понимали, что талибы не уничтожены и сумеют найти общий язык с представителями уйгурского «Исламского движения Восточного Туркестана» в Синьцзяне… И если известие об оставлении силами коалиции своих баз вызвало такую реакцию в Пекине, то можно представить, что подумали в странах, несравнимых с Китаем по мощи — Таджикистане, Узбекистане, Туркмении…

В итоге начали сбываться самые мрачные предположения — «Талибан» резко активизировался сразу после заявлений Байдена. В настоящий момент бои идут уже в 26 провинциях страны из 34.

Что будет дальше? Думаю, что ничего хорошего… Афганская армия, вооруженная и обученная американцами, продолжает оставаться именно афганской. А для ее бойцов верность присяге — пустой звук перед верностью своему племени. Еще 22 июня, когда талибы захватили стратегически важный город Имам Сахиб в провинции Кундуз, к ним в плен бодро отправились даже не армейцы, а спецназовцы! Причем с техникой, оружием и всеми штабными документами.

Федеральное агентство новостей /

Легко предположить, что эти, наверное, неплохие, по местным меркам, вояки, без всяких рефлексий поменяют сторону баррикад на противоположную и процесс будет лавинообразным. В конце концов, пуштуну всегда легче найти общий язык с пуштуном, а не с каким-то там «правительством» в Кабуле! Нет, там, в правительстве, конечно, тоже сидят пуштуны, но Кабул далеко, а стволы «Талибана» — вот они, прямо возле лба.

Таким образом, надежд на регулярные вооруженные силы у Афганистана практически нет. Да и откуда им взяться, если все последние дни с таджикско-афганской границы приходят новости одного и того же содержания:

«Более 300 военнослужащих ВС Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через полосу охраны между 5-м КПП «Истиклол» и 6-м КПП «Саригор» погранотряда «Шохин» и перешли на территорию Республики Таджикистан. Руководствуясь принципами гуманности и добрососедства, таджикские пограничники пропустили вынужденных беженцев на территорию Республики Таджикистан».

Понимаете? Их, афганских военных, даже таджикские коллеги называют «вынужденными беженцами»! Причем — на страницах центрального государственного информационного органа при правительстве Республики Таджикистан — агентства «Ховар».

Официальный Кабул, конечно, важно надувает щеки и пытается делать вид, что ситуация под контролем, а с талибами будет вот-вот покончено. Вот, примерно, как глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла в недавнем интервью CNN:

«Они могут попробовать в краткосрочной или среднесрочной перспективе и добиться успеха, и тогда мы столкнемся с некоторыми проблемами. Но если талибы выберут военное решение, это будет большой ошибкой с их стороны».

Красиво, что сказать! Красноречие всегда было отличительной чертой восточных политиков. Вот кабы при этом талибы не брали город за городом и не назначали в этих городах свои администрации!

Федеральное агентство новостей /

Одним словом, столицу они, рано или поздно, возьмут. И тут встает вопрос: последует ли после этого бросок на север, в республики Средней Азии? Ответ: а почему бы и нет? «Талибан» сейчас совсем не тот, что был 20 лет назад, когда перед его руководством не стояла задача экспансии за границы Афганистана. С тех пор в мире много чего поменялось. В том числе и идеология талибов.

Так вот, если этот «бросок» случится… Я понимаю, что существует ОДКБ и даже ШОС. Но я понимаю и то, что в случае задействования их механизмов основное бремя новой войны ляжет на Россию. Потому что другие армии, среднеазиатские, в лучшем случае воевать откажутся, а в худшем — будут воевать против ВС РФ, руководствуясь чем угодно: от веры до старых «обид» на русских.

А американцы… Уходят американцы. Не достигнув ни одной из декларировавшихся ими целей. Главный их враг — не разбит. Гражданская война в стране — продолжается. С демократией — не получилось. Да что там говорить, судьба тех 9000 афганцев, которые работали в интересах «оккупационных сил», — и та висит на волоске. Не обременяя себя спасением бывших сотрудников, США решили вручить их жизни Ташкенту и Душанбе.

Исчерпывающе охарактеризовал происходящее сейчас в Афганистане его бывший президент Хамид Карзай, заявивший в своем интервью газете The Times, что его страна буквально охвачена ужасом:

«У нас разруха, страна находится в состоянии конфликта, население Афганистана вынуждено страдать. Почему действия США и НАТО в Афганистане привели к такому результату? Те, кто пришел в страну 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не справились с поставленной задачей. Под их наблюдением экстремизм в Афганистане лишь расцвел. Это то, что я называю провалом. Они должны были оставить мир после себя, но они не сделали этого».

Все это говорит только о том, что мир, похоже, в скором времени станет свидетелем заката еще одного государства, которому пытался «помочь» Запад, но у Запада ожидаемо не получилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.