Молодой вратарь сборной Латвии по хоккею скоропостижно скончался

Рига, 5 июля. Федерация хоккея республики сообщила о смерти 24-летнего Матисса Кивлениекса.

Голкипер «Коламбуса», находившийся в расцвете сил, скоропостижно скончался. Причины его смерти пока не называются. Сообщение о случившемся опубликовала пресс-служба Федерации хоккея Латвии в Сети.

Представители спортивного сообщества выразили соболезнования в связи со смертью 24-летнего голкипера, а также напомнили о бойцовском духе молодого игрока. По их словам, Кивлениекс был настоящим примером в спорте для подрастающего поколения хоккеистов.