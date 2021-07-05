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Молодой вратарь сборной Латвии по хоккею скоропостижно скончался

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:32
Спорт
Молодой вратарь сборной Латвии по хоккею скоропостижно скончался
pixabay.com  /  PD

Рига, 5 июля. Федерация хоккея республики сообщила о смерти 24-летнего Матисса Кивлениекса.

Голкипер «Коламбуса», находившийся в расцвете сил, скоропостижно скончался. Причины его смерти пока не называются. Сообщение о случившемся опубликовала пресс-служба Федерации хоккея Латвии в Сети.

Представители спортивного сообщества выразили соболезнования в связи со смертью 24-летнего голкипера, а также напомнили о бойцовском духе молодого игрока. По их словам, Кивлениекс был настоящим примером в спорте для подрастающего поколения хоккеистов.

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Латвия хоккеист смерть
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