Литвинов вспомнил последнюю встречу с Меньшовым незадолго до его смерти

Москва, 5 июля. Продюсер Александр Литвинов поделился переживаниями из-за смерти режиссера Владимира Меньшова и признался, что общался с драматургом в последний месяц его жизни.

Трагическая новость о смерти советского режиссера стала тяжелым ударом для поклонников драматурга и его коллег. Литвинов признался ФАН, что считает утрату артиста горем, которое невозможно выразить словами.

Продюсер также рассказал, что виделся с режиссером менее чем за месяц до его смерти — тогда он не заметил причин для беспокойства. Литвинов вспомнил, что их последний разговор состоялся всего неделю назад.

«Он говорил, что все у него хорошо и завтра он выйдет. Вот это он говорил. Но я тогда знал другую информацию, от врачей, что ситуация совсем другая. Но он до последнего верил, что сможет выкарабкаться», — поделился продюсер.

Долгое время госпитализированный Меньшов боролся за свою жизнь и надеялся на лучшее. О его смерти стало известно 5 июля из сообщения киноконцерна «Мосфильм».

При жизни режиссер подарил зрителям такие культовые картины, как «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». Его драма «Москва слезам не верит» удостоилась статуэтки «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».