Греческий бизнес намерен участвовать в восстановлении Ливии

Триполи, 5 июля. Предстоящий этап восстановления в Ливии может дать компаниям большие перспективы, особенно в областях инфраструктуры, энергетики, медицинских услуг и транспорта. Так оценивает будущее сотрудничество греческая сторона.

На протяжении последних месяцев Афины стремятся достичь договоренностей о совместных проектах с Триполи. С этой целью накануне в ливийскую столицу прибыл замминистра иностранных дел Костас Фрагогианнис. Визит направлен на установление контактов с официальными лицами переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и некоторыми бизнесменами.

Переговоры должны способствовать укреплению экономического и торгового сотрудничества между странами. Делегация изучит деловые возможности, которые открывает нормализация политической ситуации в североафриканском государстве.

В первый день визита Ливийское инвестиционное управление подписало с греческим агентством Enterprise Greece меморандум о взаимопонимании. Соглашение, достигнутое не без усилий Фрагогианниса, подразумевает партнерство в области энергетики, особенно в сфере альтернативных источников энергии.

Ливийская сторона пожелала изучить инвестиционные возможности, доступные в Греции. Она также указала на стремление способствовать привлечению балканских компаний к вложениям в стране.

Однако не только экономически МИД намерен укреплять двусторонние отношения. Сегодня, 5 июля, Фрагогианнис торжественно запустит работу генерального консульства Греции в городе Бенгази. Таким образом балканское государство станет первой европейской страной, открывшей свое представительство в восточной Ливии.

«Греция как посредством деловой активности, так и благодаря присутствию там греческой общины может сыграть решающую роль в восстановлении Ливии и внести значительный вклад в продвижение страны к развитию», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Эти усилия стали ответом на призыв ливийского руководства к взаимодействию. На протяжении последних месяцев переходное правительство стремится вернуть в государство иностранные компании и инвестиции для осуществления проектов по реконструкции.

Помощи в восстановлении просили и у Москвы. В апреле премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в Россию. На встречах с главой правительства Михаилом Мишустиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсуждались перспективные направления для сотрудничества в различных областях.