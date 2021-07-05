Разговоры на русском могли стать причиной агрессии украинца в автобусе под Киевом

Неприятные ситуации, когда русский язык и говорящих на нем граждан пытаются насильно вытеснить из Украины, случаются в стране чуть ли не еженедельно. Русскоязычных отказываются обслужить в магазинах, избивают за русскую речь на улицах, на государственном уровне не признают коренным народом.

Так, на днях на своей странице в Facebook протоиерей Владимир Корецкий рассказал об инциденте в общественном транспорте, свидетелями которого стали члены его семьи. По мнению Корецкого, конфликт возник на почве негативного отношения к русскоговорящей части населения.

Он рассказывает, что его мать в сопровождении его жены возвращались из Киева после посещения врачей. Рядом сидела девушка лет 15, парни чуть постарше и крупный мужчина, который с недовольным видом оборачивался на попутчиков так часто, что мать протоиерея даже поинтересовалась, все ли у него в порядке.

«Дело, видимо, было в том, что все они просто разговаривали по своим телефонам. Супруга, в частности, звонила мне. Рассказала о том, как прошел день в клинике, и просила встретить на автостанции», — пишет Корецкий.

По его словам, спустя какое-то время мужчина положил на колени 15-летней девушки купюру в 50 гривен и попросил прекратить разговор по телефону до его остановки, на что пассажирка отказалась и презрительно скинула купюру на пол.

«Парням повезло меньше. Одного из них бугай просто с размаху ударил кулаком по ноге. Юноша был в шортах, и матушка потом разглядела на его ноге большой синяк», — рассказывает Корецкий.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

В конце рассказа протоиерей высказал мнение о том, что агрессивное поведение мужчины было вызвано тем, что четверо пассажиров разговаривали на русском языке, однако не все комментаторы поддержали его точку зрения.

«Мне в вагоне, очереди или любом другом замкнутом пространстве, которое приходится делить с другими людьми, равным образом досаждают чужие разговоры, музыка и так далее, которые ведутся или слушаются на любом языке так, как если бы слушатель или собеседник ехал в персональном лифте или поезде», — пишет Максим Федорченко. «Какая разница, на каком языке говорили? Неужели непонятно, что говорить по телефону в транспорте — это бескультурно и хамство по отношению к окружающим?» — отмечает Галина Запорожцева. «У нас в Луцке в прошлом году была похожая ситуация. Тогда в автобусе пьяный мужик наорал на женщину из-за того, что она на русском разговаривала по телефону. Обматерил ее и кричал, что она находится на Украине и поэтому должна общаться только на государственном языке», — рассказала ФАН украинка Олеся.

Несмотря на то, что подлинные причины агрессии мужчины выяснить не удастся, притеснения на языковой почве на территории Украины действительно имеют место быть. Например, недавно власти Украины ужесточили правила использования государственного языка — теперь государственные служащие будут обязаны проходить специальное тестирование, а все общественные мероприятия должны будут проводиться только на украинском языке.

С помощью этого закона власть надеется популяризировать национальный язык. Тем не менее другой закон — о коренных народах Украины — притесняет права национальных меньшинств.

Ранее ФАН рассказывал, что, согласно новому законопроекту, который поддержали 325 депутатов, коренными признаются только те этнические сообщества, которые не имеют собственного языка за пределами территории Украины. Таким образом многие народы, которые веками проживали на территории государства, не получили статус коренных жителей.