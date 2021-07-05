Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике

Москва, 5 июля. Масштабные учения стран НАТО в Арктическом регионе могут быть использованы для подготовки новых провокаций в адрес РФ, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее сообщалось, что Альянс проводит многонациональные военные маневры Dynamic Mongoose. Подразделения ВМС США, Дании, Исландии, Франции, Норвегии, Канады, Германии, Швеции, Финляндии и Великобритании отрабатывают упражнения по борьбе с подлодками противника. По мнению экспертов, основная цель этих учений заключается в поиске эффективных методов противостояния с субмаринами ВМФ РФ, благодаря которым Москве удалось достичь господства в Арктике. Кнутов считает данные маневры подготовкой Запада к войне с РФ за регион, передают «Народные новости».

«Вероятнее всего, это будет сделано с помощью различных провокаций, начиная с попыток вторгнуться в воздушное пространство России и заканчивая попыткой пройти по Северному морскому пути», — сказал эксперт.

Кнутов подчеркнул, что у России есть возможность противостоять нападкам в свой адрес. По его словам, российские военные могут «одним упреждающим ударом» сорвать подготовку новых провокаций. Северный флот мог бы провести учения в указанном секторе, закрыв ряд морских районов для иностранных кораблей.

«Это позволит нам не нарушать конвенцию о морском праве и исключить любые заявления натовских военных о свободном проходе через закрытые нами участки», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что страны НАТО высадили отряды спецназа на территории Финляндии вблизи границ РФ. Основной целью их прибытия называется «помощь европейским партнерам». В Кремле в очередной раз напомнили, что маневры Альянса имеют дестабилизирующий характер, передает RT.