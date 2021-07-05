Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова

Ржев, 5 июля. Председатель Госдумы ​​​​​​​Вячеслав Володин осмотрел экспозицию в Музее Победы во Ржеве, посвященную столетнему юбилею Маршала Советского Союза Виктора Куликова.

«Мы чтим его память. Через такие примеры мы должны осознать, что обязаны защитить страну, историческую память и сделать все, чтобы Россия развивалась», — сказал он.

Володин отметил развитие музейного комплекса на месте Ржевской битвы. Его сотрудники делают все, чтобы люди могли посетить мемориал и ознакомиться с историей страны. Спикер ГД также призвал решать любые внутренние вопросы через диалог, чтобы не допустить кровопролития.

«Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них», — добавил Володин.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, председатель нижней палаты парламента возложил цветы к мемориалу Советскому солдату.