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Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
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Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников

  /   Обновлено: 05 июля 2021 15:04
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
pixabay.com

Владимир, 5 июля. Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который после застолья в Александрове поджог двух собутыльников. Следующие 7 лет и 9 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

Смертельный инцидент произошел в январе 2021 года. Фигурант уголовного дела встретил двух незнакомых мужчин на улице и в процессе общения предложил им зайти в гости. Прохожие согласились, и уже через несколько часов они уснули в квартире у хозяина, находясь в состоянии опьянения.

Из-за вспыхнувшего во время застолья конфликта житель Александрова облил гостей жидкостью для розжига, а затем бросил спичку и ушел, сообщили в СК РФ. Мужчины загорелись и получили травмы, несовместимые с жизнью. Хозяин квартиры, устроивший поджог, впоследствии был задержан.

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