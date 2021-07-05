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ФАН выяснил, какое наследство оставил Владимир Меньшов
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Общество
ФАН выяснил, какое наследство оставил Владимир Меньшов
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков


Москва, 5 июля. Обладатель «Оскара», режиссер самых кассовых и любимых в России фильмов при жизни довольствовался только необходимым. Квартира, один дом и машина — все, что было у Владимира Меньшова в собственности, не считая авторских прав на фильмы и роли. Все нажитое имущество, по словам источника, близкого к семье, достанется жене и дочери. Причем по закону Вера Алентова получит ¾ — половина принадлежит ей как совместно нажитое.

«Не думаю, что кто-то будет делить имущество через суд. Это — не та семья, у них очень близкие, теплые отношения. Мать и дочь не будут судиться из-за недвижимости», — рассказал собеседник.

ФАН выяснил, что из материального принадлежало Владимиру Меньшову. Это прежде всего квартира на 3-й Тверской-Ямской площадью в 91 квадратный метр на третьем этаже в кирпичном доме 1988 года постройки, рядом с доходным домом Щенникова. Есть у Владимира Валентиновича дом с участком в деревне Селевкино Дмитровского района. Место красивое, вокруг лес, небольшие водоемы, недалеко канал имени Москвы, но не самое престижное, которое мог позволить себе лауреат «Оскара». В собственности Меньшова — участок в 20,8 сотки, дом 244,3 квадратных метра и хозяйственная постройка во дворе. Последней машиной Меньшова стал автомобиль BMW X5 2009 года выпуска.

Напомним, 5 июля режиссер скончался в больнице №15 города Москвы. 26 июня у Меньшова был диагностирован коронавирус, его госпитализировали в реанимацию больницы. По предварительным данным, Меньшов скончался не от самого коронавируса, а от последствий — организм не выдержал воспаления легких.

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