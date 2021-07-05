В Крыму остановили уборку зерновых из-за подтопления десятков гектаров полей и теплиц

Пришедшие в Крым сильные ливни затопили десятки гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за этого Минсельхоз Крыма вынужден остановить уборочную кампанию зерновых культур на всей территории полуострова. Как сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин, решение принято в связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, так как осадки в наиболее пострадавшем регионе составили от 50 до 70 мм.

«В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий. Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла. Осадки от 25 до 80 мм зафиксированы в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах», — рассказал Рюмшин.

Сейчас сотрудники ведомства должны определить степень того, насколько пострадали эти площади. Если будут обнаружены территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации.

«Минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. После их подтверждения определяется сумма ущерба и его возмещения», — указал глава минсельхоза.

При этом уже сейчас начали высказываться предположения, что из-за гибели сельхозтерриторий цены на некоторые продукты в Крыму могут к осени повыситься из-за потерянного урожая.

Ранее ФАН рассказывал, что жительницу Бахчисарайского района, без вести пропавшую накануне во время сильного ливня, нашли мертвой в селе Малое Садовое. Ее унесло сильными потоками воды. Сейчас ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проверяет все обстоятельства произошедшего.