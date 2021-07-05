«JourФак Манукяна». Прямая линия с продолжением: Татьяна Доронина

Главным событием минувшей недели стала Прямая линия Владимира Путина. Удалось затронуть очень много вопросов из регионов, но история противоборства во МХАТе имени Горького между Татьяной Дорониной и Эдуардом Бояковым, нашедшая выход в виде обращения к Президенту РФ, вышла не первые полосы СМИ уже после прямого эфира. Об этом — в новом выпуске авторской программы известного блогера и журналиста Вадима Манукяна.

В 2020 году Прямая линия впервые не состоялась. Из-за пандемии привычный формат общения Владимира Путина с народом был поставлен на паузу. Некоторые ее элементы можно было наблюдать во время традиционной большой пресс-конференции. Однако полноценное возвращение формата произошло именно летом 2021 года. Можно отметить некоторые изменения ее проведения в виде отсутствия спикеров в студии, где проводилась передача. Это позволило уделить больше внимания вопросам, которые поступают из регионов по Интернету и телефону. Губернаторы на перебой рапортуют об исполнении поручений Президента после решения поставленных во время Прямой линии вопросов.

И все же эфире не прозвучал вопрос, который руководителю государства отправила президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина. Он был распространен через СМИ. Надо сказать, что дискуссию он вызвал нешуточную. Доронина в своем обращении назвала нынешнее руководство театра торгашами и попросила избавить от них МХАТ. И хотя в запросе не было указано каких-то конкретных подробностей, но, очевидно, что выпад этот был сделан в сторону Эдуарда Боякова. Именно он был инициатором выпуска на сцену театра спектакля «Чудесный грузин», в котором главную роль сыграла Ольга Бузова.

Во МХАТе оперативно отреагировали на этот запрос Дорониной. В театре считают, что народной артисткой кто-то может манипулировать, а также напомнили, что ей уже исполнилось 87 лет. Ну и разумеется во МХАТе не забыли напомнить о том, что Дорониной следовало бы появляться в театре, так как ей исправно из госбюджета выплачивается зарплата. Согласитесь, сюжет вырисовывается довольно скандальный. Прямая линия завершена, но вместе с тем она продолжилась. В итоге в Кремле отметили, что письмо Дорониной до них пока не дошло, но Минкульт уже в курсе темы противоборства во МХАТе. Вместе с тем, российское руководство вмешиваться эту ситуацию не планирует.