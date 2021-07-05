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«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
Политика
«Всегда боялись»: политолог Рар назвал главную проблему в отношениях России и Германии
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 5 июля. Отношения между Москвой и Берлином в ближайшем будущем едва ли станут дружескими, и на то есть причины, заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

В глазах Европы Россия представляет центр притяжения точек зрения, альтернативных дискурсу в Старом свете, подчеркнул Рар в беседе с журналистами. Москва не только притягивает к себе несогласных с общим курсом коллективного Запада, но и располагает достаточным ресурсом, чтобы перевернуть устойчивость Европы в свою пользу. Наличие на арене игрока с таким потенциалом всегда заставляло бояться западных лидеров, а влияние Москвы превращалось в главную проблему в отношениях двух центров силы.

«Россию в этом отношении и раньше боялись. Так всегда было. Ничего нового. Главное, чтобы не произошло конфронтации, которая привела в ХХ веке сначала к Первой, затем ко Второй мировой войнам», — отметил немецкий политолог.

С течением времени Москва сможет стабилизировать отношения с ЕС, уверен Рар. И в Германии, и во Франции в правящих органах пророссийски настроенные силы имеют серьезное влияние, однако на полноценные союзнические или хотя бы дружеские отношения шансов мало.

«Лояльность при этом — не совсем правильное слово в данном случае. Правильно говорить о деловых отношениях. Да, среди кандидатов есть те, кто относится к русским прагматически, по-деловому. Правда, шансов на успех у нее очень мало», — резюмировал политолог.

Среди сил, настроенных на конструктивный диалог с Москвой в Германии, Рар перечислил фракции социалистов и христианских демократов. Но им оппонируют набирающие власть и влияние «зеленые», выступающие за откровенно антироссийский курс.

Немецкий политолог и журналист Александр Рар нередко дает комментарии на актуальные темы немецкой и международной повестки. Ранее эксперт затрону вопрос провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма. Как подчеркнул политолог, случившаяся вскоре после этого утечка секретных данных могла стать ответом Москвы на выходку Лондона.

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россия германия александр рар
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