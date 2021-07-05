Троих жителей Краснодарского края обвинили в вымогательстве и убийстве

Краснодар, 5 июля. Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края обвинили троих мужчин в вымогательстве и убийстве. Жертвой преступной группы стал 30-летний житель Армавира.

Следствие выяснило, что трое жителей Успенского района Краснодарского края встретили будущую жертву на одной из армавирских улиц, после стали вместе употреблять спиртное. Спустя какое-то время компания села в машину и отправилась на реку Кубань продолжать застолье. Там трое армавирцев напали на своего нового знакомого, похитив у него телефон и требуя отдать им 20 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Мужчины нанесли собутыльнику множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в результате чего потерпевший скончался. Когда он перестал подавать признаки жизни, преступники решили избавиться от тела и выкинули труп в реку. Сейчас все фигуранты задержаны, и им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, грабеже и вымогательстве. Поиски тела жертвы группы злоумышленников продолжаются.