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Житель Нью-Йорка в эфире украинского ТВ жестко осадил Киев за провокации против РФ
Армия
Житель Нью-Йорка в эфире украинского ТВ жестко осадил Киев за провокации против РФ
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 5 июля. Простые американцы с тревогой наблюдают за антироссийскими провокациями киевских властей, заявил житель Нью-Йорка Валерий, дозвонившись на украинский телеканал «НАШ».

Он назвал странной позицию Украины, которая с восторгом принимает участие в учениях НАТО, нагнетая обстановку у рубежей России. По словам Валерия, в США люди с тревогой наблюдают за происходящим, реально оценивая современное российское вооружение.

«Я слежу за ситуацией в сфере вооружений и знаю, что Россия изобрела такое оружие, как «Посейдон». Если верить российским источникам, пока ни у кого нет против него противоядия против него», — заявил он.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», речь идет о беспилотных субмаринах с атомной установкой. Основной задачей данного аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам противника. Валерий не исключает, что однажды «Посейдон» появится у американского побережья, жителей которого попросту сметет вызванное взрывом цунами.

Учитывая такие перспективы, он жестко осадил Киев за провокации против России. По его мнению, если ситуация не изменится, простые американцы станут заложниками политики украинского руководства, так как угроза масштабного вооруженного конфликта более чем реальна.

Ранее генерал ВСУ Вилен Мартиросян сравнил военные возможности Украины и России, сообщает RT. В США также изучили потенциал украинской армии. Вывод оказался неутешительным.

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