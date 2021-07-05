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Ученые установили дату извержения вулкана Лаахер-Зее по обугленным деревьям

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:44
Наука
Ученые установили дату извержения вулкана Лаахер-Зее по обугленным деревьям
pixabay.com

Берлин, 5 июля. Извержение вулкана Лаахер-Зее, расположенного в Германии, считается одним из крупнейших в истории Центральной Европы. Ученые установили точную дату этого события.

Международная группа ученых из Германии, Швейцарии, Чехии и Великобритании провела исследование, которое позволило установить точную дату извержения вулкана Лаахер-Зее. О результатах научной работы сообщает издание Planet Today.

Согласно тексту исследования, извержение вулкана произошло 13 077 лет назад. Ученые утверждают, что эта дата отличается от установленной ранее на 126 лет. Для получения результата, специалисты проанализировали состав обугленных остатков берез и тополей, обнаруженных в отложениях пепла.

Как сообщалось ранее, небо над итальянским островом Сицилия заволокло дымом от вулкана Этна. Этот вулкан считается одним из самых активных на Земле.

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